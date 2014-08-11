Генсек НАТО вважає "дуже ймовірним" російське військове вторгнення в Україну

Про це Расмуссен сказав агентству Reuters.

Відповідаючи на запитання, як би він оцінив шанси військової інтервенції, генсек НАТО сказав: "Є дуже велика ймовірність".

Рассмусен звернув увагу на те, що Росія продовжує риторику про необхідність гуманітарної місії та посилює військову присутність поблизу українського кордону, що може бути використано для "нелегальної військової операції" в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні, 11 серпня, на брифінгу заявив, що Росія стягнула до кордону з Україною 45 тис. військових, 160 танків, 1360 бойових броньованих машин, 390 артилерійських систем, 150 установок «Град», 192 бойових літаки та 137 ударних вертольотів.