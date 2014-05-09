Генсек НАТО назвав «недоречним» візит Путіна до анексованого Криму

Візит президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму є недоречним.

Як передає Радіо «Свобода», про це у Таллінні заявив генеральний секретар НАТО Андрес Фог Рассмусен.

«Думаю, що його візит до Криму є недоречним», – зазначив генсек НАТО.

Расмуссен також наголосив, що і тепер він не бачить відведення Росією своїх військ від українського кордону.

Путін прибув сьогодні до Криму, щоб відзначити 69-ту річницю перемоги у Другій світовій війні і взяти участь у військовому параді. Це перший візит Путіна на півострів, відколи Росія його анексувала у березні цього року.

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Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною візитом президента Росії до Криму.