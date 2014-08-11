Порошенко та Обама домовилися про зустріч у вересні

Президенти України та США Петро Порошенко і Барак Обама домовились про двосторонню зустріч на саміті НАТО, що пройде в м. Ньюпорт, Уельс, Велика Британія 4-5 вересня цього року.

Про це йшлося сьогодні під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі президента України.

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Також Порошенко подякував США за двопартійну ініціативу в Палаті представників Конгресу США представити Акт про безпекову допомогу для України, яка, на думку президента України, свідчить про дієву підтримку України з боку США. Порошенко висловив сподівання, що цей Акт буде підтриманий конгресменами та сенаторами, а також підписаний президентом США вже найближчим часом.