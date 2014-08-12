Лавров: "гуманітарку" не будуть перевантажувати на кордоні - BBC

У вівторок міністр заявив журналістам, що представники Червоного Хреста зустрінуть автоколону на кордоні - в тому пункті, який був узгоджений з київською владою, оглянуть його і разом з колоною проїдуть в пункт призначення, насамперед у Луганську область, повідомляє BBC Україна.

Однак у Києві раніше заявляли, що не розглядають такої можливості.

Пан Лавров також заявив, що МЗС Росії отримав ноту від України, де виражалася готовність прийняти гуманітарний вантаж.

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За його словами, схема доставки цього вантажу була узгоджена у понеділок ввечері з керівництвом України та представниками інших міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ.

Лавров заявив, що Росія врахувала побажання української сторони - зокрема, щодо маршруту і того, щоб конвой супроводжували представники Червоного хреста і української влади.