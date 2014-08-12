Акція підтримки України закінчилася: москвичі співають з автозаків український гімн

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, московська поліція витіснила всіх присутніх від будівлі дипломатичної місії України, кілька десятків людей було затримано.

Від посольства від'їхала не менше трьох автозаків із затриманими.

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Москвичі з відкритих вікон автозаків співали гімн України, скандували знамениту фанатську кричалку про президента Росії Володимира Путіна, а також гасла «Путіняку на гіляку», «Путін, Янукович, Стрєлков - хунта».

У прес-службі поліції не змогли УНІАН уточнити яка точна кількість затриманих.

«У нас поки таких даних немає», - сказав черговий офіцер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбувся «Вечір пам'яті і скорботи», під час якого планувалося передати листи родичам загиблих людей і бійців, що захищають цілісність України.

«12 серпня в 20.00 в Москві відбудеться «Вечір пам'яті і скорботи» за жертвами війни в Україні. Спочатку на цей вечір в мерію Москви було подано повідомлення про марш, але влада в особі мера Москви Сергія Собяніна його заборонила, продемонструвавши підтримку війни і поставивши себе в один ряд з військовими злочинцями, що розв'язали війну», - раніше повідомив один з організаторів акції Павло Шелков.

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Акція почалася на Пушкінській площі з траурними квітами без будь-яких плакатів і транспарантів.

Після цього продовжилася у Посольства України в РФ.

Біля будівлі посольства були покладені квіти та запалені свічки.