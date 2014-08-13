Снайпери терористів в зоні АТО знищують офіцерів та важливих бійців - військовий історик

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наприклад, бійця із позивним "Світляк", котрого намагався врятувати чоловік активістки та журналістки Тетяни Чорновол Микола Березовий, професійний снайпер поранив у ногу спеціального для того, щоб більш підготовлені бійці пробували витягнути пораненого.

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Тоді по вояках відкривалася стрільба. Тобто, професійний снайпер працює на поранення, хоча може відразу стріляти у голову.

Таким чином, завдання ворожих снайперів - знищувати офіцерів, важливих бійців підрозділу: гранатометників, кулеметників, снайперів.