Снайпери терористів в зоні АТО знищують офіцерів та важливих бійців - військовий історик
03:08, 13 серпня 2014Політика
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Військовий історик Ігор Крочак прокоментував ситуацію із вбивствами снайперами українських бійців в зоні АТО, коли вояків, яких йдуть за пораненими, - підступно знищують
Снайпери терористів в зоні АТО знищують офіцерів та важливих бійців / Twitter gazeta.ru
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Наприклад, бійця із позивним "Світляк", котрого намагався врятувати чоловік активістки та журналістки Тетяни Чорновол Микола Березовий, професійний снайпер поранив у ногу спеціального для того, щоб більш підготовлені бійці пробували витягнути пораненого.
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Тоді по вояках відкривалася стрільба. Тобто, професійний снайпер працює на поранення, хоча може відразу стріляти у голову.
Таким чином, завдання ворожих снайперів - знищувати офіцерів, важливих бійців підрозділу: гранатометників, кулеметників, снайперів.
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