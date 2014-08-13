У Київському патріархаті розчаровані обранням Онуфрія главою УПЦ МП

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Київської патріархії.

В Київському патріархаті зазначають, що Онуфрій, будучи місцеблюстителем УПЦ МП, фактично заблокував проведення офіційного діалогу з Київським патріархатом щодо подолання церковного розділення та утворення єдиної помісної православної церкви. А також що він "неодноразово в унісон з Москвою заявляв про те, що українці та росіяни по суті один народ, що європейська інтеграція для України непотрібна та несе зло, називав кремлівських найманців і терористів на Донбасі «ополченцями» тощо. На іменинах патріарха Кирила він хвалив його за «турботу» про Україну".

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Також в УПЦ КП стверджують, що обрання Онуфрія главою Московського патріархату в Україні "фактично засвідчує залежність більшої частини єпископів цієї церкви від агресивної доктрини «русского мира».

Водночас в Київському патріархаті сподіваються на діалог з підлеглими новообраного глави УПЦ МП: "Розуміємо, що в таких умовах розпочати плідний офіційний діалог з новообраним керівництвом Московського патріархату в Україні навряд чи вдасться. Тому ми закликаємо до діалогу, співпраці та порозуміння тих єпископів, священиків і вірних УПЦ МП, які усвідомлюють необхідність відкинення неканонічно нав’язаної церковної влади Московського патріархату, справді бажають подолання розділення українського православ’я та утворення єдиної помісної православної церкви".

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату обрав новим предстоятелем митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія.

Його інтронізація відбудеться 17 серпня в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Московський патріарх Кирил затвердив рішення Собору єпископів УПЦ та привітав Онуфрія з обранням.