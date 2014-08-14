Гуманітарний конвой із РФ продовжує рух – ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости». Водночас не уточнюється, де саме зараз перебуває конвой.

Наголошується, що питання про гуманітарний коридор для проходження російської колони поки що, як і раніше, залишається відкритим. Поки що не ясно, де, коли і яким чином розподілятиметься гуманітарний вантаж, направлений Росією.

Як повідомлялося, Росія 12 серпня направила до України майже 300 вантажівок, у яких, як стверджує російська влада, везуть гуманітарну допомогу для жителів Донбасу. При цьому в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, який є координатором даної місії, досі нічого не знають про місцезнаходження гуманітарного конвою з Росії, а також про маршрут його проходження.

Вчора, 13 серпня, повідомлялося, що російський вантаж зайде до України через прикордонний пункт Плетенівка у Харківській області. Проте глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна не збирається пропускати колону через Харківську область.

Читайте такожСто машин "гуманітарного конвою" заночують у Воронежі - ЗМІПрес-секретар президента України Святослав Цеголко зазначав, що Україна погодилася прийняти російську частину гуманітарної допомоги у разі, якщо вона буде перевантажена на орендовані Червоним Хрестом вантажівки і супроводжуватиметься виключно представниками Червоного Хреста. «Але Росія відкинула таку пропозицію”, - сказав він.

Таким чином, на сьогодні, зазначив він, є три сценарії подальшого розвитку подій.

Читайте такожЧервоний Хрест очікує від Росії точної інформації про зміст гуманітарного вантажу“Перший - пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. Другий - провокації з вантажем на території Харківської області з високою вірогідністю агресії з боку Росії. Третій - допомога Луганську проходить через пункт пропуску, найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники і представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Місія рухатиметься по території, яка перебуває під контролем бойовиків, а після прибуття до Луганська розподілятиме допомогу серед мирного населення Червоний Хрест”, - сказав Цеголко.