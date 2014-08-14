Гуманітарний конвой із РФ продовжує рух – ЗМІ
Російський конвой з 280 білих КамАЗів з гуманітарним вантажем для жителів Донбасу продовжує рух.
Про це повідомляє РІА «Новости». Водночас не уточнюється, де саме зараз перебуває конвой.
Наголошується, що питання про гуманітарний коридор для проходження російської колони поки що, як і раніше, залишається відкритим. Поки що не ясно, де, коли і яким чином розподілятиметься гуманітарний вантаж, направлений Росією.
Як повідомлялося, Росія 12 серпня направила до України майже 300 вантажівок, у яких, як стверджує російська влада, везуть гуманітарну допомогу для жителів Донбасу. При цьому в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, який є координатором даної місії, досі нічого не знають про місцезнаходження гуманітарного конвою з Росії, а також про маршрут його проходження.
Вчора, 13 серпня, повідомлялося, що російський вантаж зайде до України через прикордонний пункт Плетенівка у Харківській області. Проте глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна не збирається пропускати колону через Харківську область.
Читайте такожСто машин "гуманітарного конвою" заночують у Воронежі - ЗМІПрес-секретар президента України Святослав Цеголко зазначав, що Україна погодилася прийняти російську частину гуманітарної допомоги у разі, якщо вона буде перевантажена на орендовані Червоним Хрестом вантажівки і супроводжуватиметься виключно представниками Червоного Хреста. «Але Росія відкинула таку пропозицію”, - сказав він.
Таким чином, на сьогодні, зазначив він, є три сценарії подальшого розвитку подій.
Читайте такожЧервоний Хрест очікує від Росії точної інформації про зміст гуманітарного вантажу“Перший - пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. Другий - провокації з вантажем на території Харківської області з високою вірогідністю агресії з боку Росії. Третій - допомога Луганську проходить через пункт пропуску, найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники і представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Місія рухатиметься по території, яка перебуває під контролем бойовиків, а після прибуття до Луганська розподілятиме допомогу серед мирного населення Червоний Хрест”, - сказав Цеголко.