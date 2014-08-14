У Нідерландах ідентифікували близько 100 тіл загиблих пасажирів Boeing-777

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це вчора ввечері під час зустрічі сказав голові ХОДА Ігорю Балуті керівник пошукової місії Королівства Нідерландів з розслідування катастрофи рейса МН-17 Пітер-Яп Алберсберг.

Він наголосив, що процедура ідентифікації останків жертв продовжується, й займе щонайменше місяць.

«Це тільки початок, і до кінця процедури пройде ще принаймні місяць», - сказав Алберсберг.

Він також повідомив, що тимчасово залишає Україну. Алберсберг представив Балуті в.о. глави пошукової місії Королівства Нідерландів Яспера Рітзему.

Представники голландської сторони підкреслили, що не зупиняли місію, а тільки тимчасово припинили роботи на місці катастрофи літака.

«У Харкові залишаться 10-14 офіцерів, які будуть вести підготовку до повернення на місце катастрофи, коли це буде можливо», - зазначив Алберсберг.

Балута запевнив гостей, що пошукова місія Королівства Нідерландів може розраховувати на повну підтримку Харківської області у розслідуванні катастрофи рейса МН-17.

Читайте такожПопередні підсумки розслідування катастрофи Boeing-777 оприлюднять у вересні - ЗМІДовідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

Тіла загиблих пасажирів у спеціальних вагонах-рефрежераторах спочатку були доправлені до Харкова з Тореза, після чого кількома авіарейсами відправлені до голландського Ейндховена.