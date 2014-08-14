КамАЗів гуманітарного конвою РФ на території України немає – Геращенко

Про це заявила в ході телемарафону на Першому національному каналі народний депутат Ірина Геращенко.

«Ніякого конвою на території Україні зараз немає. Ми не знаємо, де він ночує, але на території України цих вантажівок немає. Ми не зверталися до Росії за допомогою, окрім того, аби вони забрали своїх терористів і сепаратистів і вивезли їх назад у Росію», - сказала Геращенко.

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