Терориста Болотова поранено - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости.

"Наслідки поранення не дозволяють мені з повною віддачею сил працювати на цій посаді ( Болотов називає себе главою самопроголошеної Луганської народної республіки - Ред.)", - заявив Болотов.

Вчора сайт терористів повідомив про важкому пораненні бойовика Стрєлкова.

Нагадаємо, 7 серпня СБУ повідомила, що спецслужби РФ мають намір ліквідувати ватажків окремих груп бойовиків.

Зокрема, бойовики між собою говорили про "отриманні ліцензії" на Валерія Болотова.