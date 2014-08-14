Терориста Болотова поранено - ЗМІ
11:44, 14 серпня 2014Політика
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Ватажка терористичної організації "ЛНР" Валерія Болотова поранено.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости.
"Наслідки поранення не дозволяють мені з повною віддачею сил працювати на цій посаді ( Болотов називає себе главою самопроголошеної Луганської народної республіки - Ред.)", - заявив Болотов.
Вчора сайт терористів повідомив про важкому пораненні бойовика Стрєлкова.
Нагадаємо, 7 серпня СБУ повідомила, що спецслужби РФ мають намір ліквідувати ватажків окремих груп бойовиків.
Зокрема, бойовики між собою говорили про "отриманні ліцензії" на Валерія Болотова.
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