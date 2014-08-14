Spiegel: Крим виграв, Україну програв

Про це пише в своїй статті під назвою «Крим виграв, Україну програв», опублікованій на сайті Spiegel.de, Матіас Шепп.

І всередині країни, і за її межами PR-стратеги Володимира Путіна підтримують імідж рішучого лідера та мачо. Це звертає увагу на сцені світової політики. Це поширює страх всередині і дуже добре діє на більшість росіян. Для багатьох краще сильна людина у владі, ніж ах-така-складна демократія.

Але те, чого багато хто не розуміє: Путін - швидше за все обережний тактик, а не сміливець. Він довго врівноважував ліберальний табір і «яструбів» (прихильники жорсткого курсу) в московській правлячій еліті. Тільки в екстремальних ситуаціях, коли він бачить загрозу своїй владі, Путін йде на серйозний ризик:

У 2003 році він ризикнув поділом еліти, коли посадив до в'язниці нафтового магната Михайла Ходорковського, якого він сприймав як конкурента в боротьбі за владу в країні.

У 2008 році він зважився на перше серйозне зовнішньополітичне протистояння з Заходом. Він відправив свої війська на підтримку невірної Осетії проти грузинської армії.

Як і переважна більшість його співвітчизників, Путін вважає Крим неросійською територією. Плани з приєднання у секретних служб та Генерального штабу давно вже були напоготові. Принаймні, це пояснює ідеальну, безкровну анексію.

Баланс Путіна збивається

Занадто довго Путін ставив на українського президента Віктора Януковича. Путін боявся після його падіння, що Україна, яку він і більшість його співвітчизників вважають початком Російської імперії, дістанеться Заходу -вступить до ЄС, а потім до НАТО.

Такою невдачею Путін поставив себе в очах багатьох його співвітчизників на місце Михайла Горбачова і Бориса Єльцина. Горбачова вважають могильником радянської імперії, а при Єльцині Росія була занадто слабка, щоб запобігти просуванню західного оборонного союзу до кордонів Росії. Але вже в 2007 році під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки Путін відкрито зробив відновлення російської сфери впливу своєю програмою.

Чи отримав він зараз із Кримом вічну славу? Він не може бути впевнений, занадто високі зовнішні ризики: санкції Заходу відчутні. Насамперед, анексія Криму та підтримка сепаратистів на сході України погубили стосунки братів-слов'ян. Росія зараз межує на заході з агресивно налаштованою країною. Згідно з опитуваннями, з осені 2013 число противників Росії в Україні зросло в чотири рази, до 38%. Дві третини сприймають Росію як загрозу.