Позови України у міжнародні суди на дії Росії є безперспективними - експерт

Позови України у міжнародні суди на дії Росії є безперспективними.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав юрист-міжнародник, у 2000-х – представник України в Раді ООН з прав людини і суддя Міжнародного трибуналу по Югославії Володимир Василенко.

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«Система міжнародних судів, які існують сьогодні, не дає змоги для реального звернення України. Скажімо, Міжнародний кримінальний суд, навіть, якщо туди подає скаргу Україна на ситуацію, що виникла на Донбасі внаслідок російської агресії, буде розглядати лише справи щодо вчинення фізичними особами воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Там можливі компенсації, але тим особам, які постраждали від злочинів проти людяності і воєнних злочинів. Другий варіант – Європейський суд з прав людини. Туди можуть подавати скарги фізичні особи, які постраждали від цих злочинів, неподобств, порушень прав людини тощо, але ці скарги можуть бути прийняті судом лише коли вичерпані всі внутрішні засоби розв’язання проблеми, і це індивідуальні компенсації – компенсації окремій фізичній особі, та аж ніяк не компенсація державі. І нарешті, Міжнародний суд ООН. Це головна судова інстанція ООН, але вона приймає до розгляду спори лише зі згоди сторін, які є сторонами спору. РФ ніколи не погодиться, принаймні на сьогоднішній день, на розгляд спору, що виник внаслідок її агресії проти України, у міжнародному суді. Так що задіяння системи міжнародних судів – це безперспективна справа», - сказав експерт.

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За словами Василенка, українські суди можуть приймати до свого розгляду справи, які пов’язані зі збитками, що були спричинені Україні.

«Але тут варіант теж складний. Якщо український суд ухвалює рішення про відшкодування тих збитків, які були спричинені, то РФ має виконувати рішення цих судів. Вона виконувати їх не буде. Тоді можна звертатись до судів третіх держав у порядку виконання рішень українського суду, але для цього потрібно мати угоди з цими державами про виконання рішень судів», - пояснив він.