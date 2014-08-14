Кличко про побиття Ляшка: Це був класичний нокдаун

Про це він сказав в ефірі програми "Сьогодні" на ТВі .

"Це – класичний нокдаун. Панові Ляшку дуже не щастить. То його кидають через поручні у ВР, зараз він отримав удар в обличчя. На мою думку, він некоректно поводився і сам спровокував ситуацію", – сказав він.

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"Я за 26 років у спорті ніколи не використовував свої здібності поза рингом. Коли політики використовують силу, це не дуже добре", – додав київський міський голова.