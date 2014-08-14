Кличко про побиття Ляшка: Це був класичний нокдаун
23:01, 14 серпня 2014Політика
0 0
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що нардеп Олег Ляшко поводився в Раді некоректно і сам спровокував ситуацію, отримавши кулаком в обличчя.
REUTERS
Про це він сказав в ефірі програми "Сьогодні" на ТВі .
"Це – класичний нокдаун. Панові Ляшку дуже не щастить. То його кидають через поручні у ВР, зараз він отримав удар в обличчя. На мою думку, він некоректно поводився і сам спровокував ситуацію", – сказав він.
Читайте також"Радикал" Ляшко отримав по голові від депутата Шевченка
"Я за 26 років у спорті ніколи не використовував свої здібності поза рингом. Коли політики використовують силу, це не дуже добре", – додав київський міський голова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter