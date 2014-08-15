Більдт назвав "важкою ситуацією" повідомлення про російську бронетехніку, яка в'їжджає в Україну

Так він прокоментував на своій сторінці у Твіттері повідомлення британських журналістів з видання The Guardian.

"Журналісти Великобританії спостерігають російську бронетехніку, яка в'їжджає в Україну. Навряд чи гуманітарна. Важка ситуація", - написав Більдт.