Більдт назвав "важкою ситуацією" повідомлення про російську бронетехніку, яка в'їжджає в Україну

01:01, 15 серпня 2014
Політика
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 Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт назвав "важкою ситуацією" повідомлення про перетин російською бронетехнікою кордону України.

УНІАН

Так він прокоментував на своій сторінці у Твіттері повідомлення британських журналістів з видання The Guardian.

"Журналісти Великобританії спостерігають російську бронетехніку, яка в'їжджає в Україну. Навряд чи гуманітарна. Важка ситуація", - написав Більдт.

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