Київський політолог закликав Путіна завдати "нищівного удару" по Україні, починаючи з Харкова

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук. При цьому Іщенко називає українську владу "хунтою", і пропонує завдати нищівного удару по українській армії через Харків протягом найближчих днів.

Читайте такожНа Донеччині секретаря райкому КПУ затримали за сепаратизм

"Одне можу сказати точно: зі стратегічної та геополітичної точки зору час для наступу на хунту прийшов, і якщо цей момент пропустити, то через три-чотири (а може, і через два) тижні ситуація може знову погіршитися - вікно можливостей ніколи не буває відкрито довго", - пише Іщенко.

Як повідомив політолог Тарас Березовець у своєму Фейсбуці, його колега зараз знаходиться в Києві.

"А в цей час у нашому тилу сидять путінські агенти і пропонують завдати нищівного удару по українській армії через Харків. Цей покидьок, до речі, знаходиться в Києві. Як тут щодо складу злочину, можете, хто підкаже? Для інформації. Цей Ростислав Іщенко, який називає себе політологом, спільник ідеолога ДНР Володимира Корнілова," - пише Березовець.