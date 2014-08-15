Австралія допоможе Україні відбудувати Донбас

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт в ході телефонної розмови з президентом петром Порошенком.

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Також прем'єр Австралії висловив сподівання, що Україна найближчим часом відновить мир і стабільність у регіоні, після чого Австралія має намір повернути свою місію, щоб завершити пошукові роботи та розслідування обставин катастрофи малайзійського Boeing-777, в результаті якої загинули 38 громадян Австралії. Тоні Ебботт подякував Україні і особисто президенту за допомогу, надану в ході розслідування цієї катастрофи. Він підкреслив, що в Австралії дуже переживають через події в Україні і усвідомлюють, що події на Донбасі - не внутрішній, а зовні спровокований конфлікт. "Ми захоплюємося тим, з якою порядністю і людяністю ви поставилися до вирішення цієї трагедії", - заявив австралійський прем'єр.

У свою чергу Петро Порошенко запропонував поглибити всебічні контакти між країнами і відкрити посольство Австралії в Україні. Тоні Ебботт підтримав цю ініціативу і повідомив, що посольство Австралії в Україні буде відкрито найближчим часом. Президент подякував Австралії за розуміння і відзначив ефективну співпрацю під час розслідування причин авіакатастрофи зі спеціальним уповноваженим прем'єр-міністра Австралії Алланом Грантом Х'юстоном. "Ці надзвичайно трагічні події зробили більш близькими наші країни", - сказав президент, додавши, що вважає своїм особистим завданням притягнути до відповідальності тих, хто винен у загибелі 298 осіб.

Австралійський прем'єр запросив президента найближчим часом відвідати з візитом його країну. Петро Порошенко з вдячністю прийняв запрошення, зазначивши, що зробить це після стабілізації ситуації в державі.