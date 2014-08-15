Порошенко: З Україною зараз весь світ. Ніколи ми не мали такої потужної підтримки

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, на зустрічі з військовослужбовцями, звільненими з полону терористів у Донецькій області, Порошенко наголосив, що зараз постійно проводить переговори зі світовими лідерами. «З Україною зараз весь світ. Ніколи ми не мали такої потужної підтримки», - сказав президент.

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Він повідомив, що Україна сформувала близько 80 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу. «Міжнародний Комітет Червоного Хреста приймає гуманітарну допомогу і забезпечує, щоб жителі Луганська, і не лише цього міста, отримали продукти, медикаменти, генератори для постачання енергетики тощо. Ми хочемо, щоб усі люди, які страждають від терористичної діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР», повернулися до нормального життя», - наголосив Порошенко.

При цьому президент зазначив, що агресор продовжує чинити провокації проти України. «Але сьогодні вони фактично залишилися в ізоляції – ніхто в світі їх не підтримує», - сказав Порошенко.