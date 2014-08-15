Червоний Хрест оформлює український гуманітарний вантаж - Геращенко

14:41, 15 серпня 2014
Політика
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Червоний Хрест приймає і оформлює український гуманітарний вантаж.

Червоний Хрест приймає гуманітраний вантаж / iryna.gerashchenko

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений президента з питань врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко.

"Важливо і принципово: український гуманітарний вантаж передається місії Червоного Хреста згідно всіх норм і правил. По опису , протоколу і класифікаціям. Саме так і тільки так можуть і повинні бути передані Червоному Хресту будь- який гуманітарний вантаж. Друге. Ніякого військового конвою бути поряд не може. Це також правило", - написала Геращенко.

iryna.gerashchenko

У цей час, за інформацією РНБО, через ненадання Червоним Хрестом документації на російський гуманітарний вантаж українська сторона не може приступити до його оформлення в пункті пропуску “Донецьк” Ростовської області РФ. 

геращенко

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