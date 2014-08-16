Бойовики потрапили під вогонь власних "Градів", багато загиблих - активіст
01:26, 16 серпня 2014Політика
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Активіст Луганської громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що бойовики потрапили під вогонь власних "Градів"
Бойовики потрапили під вогонь власних "Градів" / verytinywars.blogspot.com
Про це він сказав телефоном кореспонденту Еспресо.TV.
"Дві години тому загін бойовиків "Зоря" під Новосвітлівкою потрапив під вогонь своїх "Градів". 23 терористи загинуло", - передав він.
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Крім того, він повідомив, що українські силовики знищили блокпост терористів біля Зоринська.
"Годину тому українські війська розбили блокпост бойовиків біля Зоринська. Бій триває", - передав він
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