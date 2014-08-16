Бойовики потрапили під вогонь власних "Градів", багато загиблих - активіст

01:26, 16 серпня 2014
Політика
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Активіст Луганської громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що бойовики потрапили під вогонь власних "Градів"

Бойовики потрапили під вогонь власних

Про це він сказав телефоном кореспонденту Еспресо.TV

"Дві години тому загін бойовиків "Зоря" під Новосвітлівкою потрапив під вогонь своїх "Градів". 23 терористи загинуло", - передав він.

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Крім того, він повідомив, що українські силовики знищили блокпост терористів біля Зоринська.

"Годину тому українські війська розбили блокпост бойовиків біля Зоринська. Бій триває", - передав він 

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