Влада Криму просить Кремль дозволити ввозити українські продукти

Відповідне звернення вже отримав віце-прем'єр РФ Дмитро Козак та Россільгоспнагляд. Про це на прес-конференції в Сімферополі у п'ятницю, 15 серпня, повідомив міністр сільського господарства Криму Микола Полюшкін, пише Deutsche Welle.

За словами Полюшкіна, в зверненні йдеться про зняття заборони на поставки до Криму українського молока та молочної продукції, картоплі, яловичини, томатів і кукурудзи.

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"Ми пропонуємо Крим виключити із загальних економічних санкцій, що вводяться Російською Федерацією, враховуючи наш перехідний період і враховуючи, що ми поки ще, як сіамські близнюки, пов'язані з континентальною Україною, особливо в частині поставок молока і молочної сировини", - сказав міністр.

Офіційну відповідь від російської влади на на тимчасово окупованому півострові очікують отримати 18 серпня.