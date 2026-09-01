В Ормузькій протоці уражено два нафтові супертанкери, – Bloomberg

Постачання нафти з Персидської затоки знову під великим питанням.

Два нафтові супертанкери послідовно потрапили під обстріл невідомими снарядами під час проходження вузького місця Ормузької протоки. Про це з посиланням на консалтингову компанію з питань морської безпеки Marisks повідомляє Bloomberg.

За даними компанії, величезний нафтовий танкер Sidr, що експлуатується саудівською судноплавною компанією Bahri, уражений під час руху на північний схід від міста Хасаб в Омані. Судно Senegal Prosperity, що експлуатується компанією Sinokor, уражене трьома снарядами на схід від Оману. За даними Marisks, обидва судна виходили з Перської затоки.

Раніше британська організація Maritime Trade Operations повідомила, що один танкер сигналізував про потрапляння під обстріл трьома невідомими снарядами під час виходу з Ормузької протоки. Судно не було ідентифіковано.

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Блокування Ормузької протоки – останні новини

Тиждень тому з’явилася інформація про досягнення угоди між Оманом та Іраном про поділ Ормузької протоки на зони впливу між двома країнами. Раніше Іран оприлюднив "чорний список" з 45 суден, аби зупинити перевантаження нафти з судна на судно, яке експортери використовували для обходу іранської блокади протоки.

На тлі переговорів про відкриття Ормузької протоки нафта послідовно дешевшала декілька днів поспіль в межах 2,5-3% щодня.

Проте в минулу неділю США завдали удару по іранському острову Ларак в Ормузькій протоці. У відповідь Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії. Переговори про припинення війни зайшли в глухий кут. Посилення напруження спричинило зростання вартості нафти більш ніж на 2% вже на початку цього тижня.

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