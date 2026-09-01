Удар КАБами по Одесі: у ВМС пояснили, чому Росія вдалася до нової тактики

Не маючи реальних успіхів у морі, росіяни перейшли до відвертого терору, вважають у ВМС.

Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Одесу різними засобами повітряного нападу, серед яких були навіть керовані авіаційні бомби (КАБи). Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цього разу це були вже й КАБи. До речі, з максимальної відстані вони їх кидають, щоб не наближатися до нашого узбережжя. Також запускають й дрони-камікадзе, й баражуючі боєприпаси типу "Бандероль"… Є багато випадків збиття, зокрема, й реактивних засобів, але саме на цьому напрямку росіяни намагаються змінити хід подій якимось чином. Не маючи реальних успіхів у морі, вони перейшли до відвертого терору", - наголосив Плетенчук.

За даними військового, здебільшого всі засоби ураження летять з Криму. Він пояснив, що ворогу вигідніше атакувати звідти, адже деякі види боєприпасів ефективніші, якщо їх застосовувати над поверхнею води, бо не треба оминати рельєфи, які притаманні суходолу, та можна розвивати велику швидкість. Окрім того, потрібно менше часу для підльоту до цілі.

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Як зазначив Плетенчук, з моря відбивати атаки значно складніше, оскільки там немає такої стабільності, як на суходолі, - є хитавиця.

За його словами, російські військові не полишають спроб створювати умови для морської блокади України.

"Враховуючи те, що справжню морську блокаду вони провести не можуть, бо ми – не Венесуела, а вони – не США, все що їм (росіянам, – УНІАН) залишається – це завдавати ударів. Проте самі росіяни потерпають від розпочатої ними агресії в Чорному морі дуже суттєво", - сказав військовий.

Він зазначив, що перед тим, як розпочинати блокаду українського "морського коридору", Москві варто було порахувати власні потенційні збитки. Зокрема, наразі в РФ вже ставиться питання щодо викупу урожаю державою (через неможливість експорту Чорним морем, – УНІАН), додав представник ВМС України.

Ворог масовано атакував Одещину 1 вересня: що відомо

Вночі 1 вересня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Одесі та Одеській області. Сталися значні руйнування інфраструктури, щонайменше семеро цивільних дістали поранень. Внаслідок ударів пошкоджено господарські приміщення, будівлю швейного цеху, два приватні домоволодіння тощо. За попередніми даними, постраждали семеро цивільних людей: чоловіки віком 32-72 років, які отримали травми різного ступеня тяжкості.

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