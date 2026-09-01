Каллас знайшла спосіб посилити ППО України на тлі масованих атак РФ

Також проводиться робота з країнами поза межами Європейського Союзу, щоб отримати перехоплювачі.

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких невдовзі спливає. Про це вона повідомила перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів Європейського союзу в Ірландії.

"Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія справді посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, стоять твердо, і ми повинні їх підтримувати", - сказала вона.

Каллас підкреслила, що головна проблема - це протиповітряна оборона, адже Україні не вистачає перехоплювачів.

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"Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту свого народу. Ми також проводимо інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза межами Європейського Союзу, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Але, звичайно, це дуже важко", - зазначила глава дипломатії ЄС.

Виробництво ракет-перехоплювачів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США в рази збільшать виробництво ракет для Patriot і THAAD. Йдеться про ракети PAC-3 MSE, якими комплектують зенітно-ракетні комплекси Patriot, - їхнє виробництво заплановано потроїти. Ще суттєвіше зростання передбачене для перехоплювачів системи THAAD: випуск планують наростити вчетверо.

Самі домовленості розраховані на 7 років і стосуються як обсягів виробництва, так і пришвидшення графіків поставок озброєння військовим.

Також General Dynamics займеться прискореним випуском вузькоспеціалізованих компонентів для перехоплювачів - зокрема корпусів двигунів, корпусів головок самонаведення та їхніх середніх секцій.

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