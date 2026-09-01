Сотні штрафів в перший же день: в Україну повернулися 'фантомні патрулі'

Насамперед штрафи отримували ті, хто перевищив швидкість.

З понеділка, 31 серпня, українські дороги знову почали патрулювати так звані "фантоми" – спеціально обладнані поліцейські авто без зовнішніх розпізнавальних знаків, які контролюють дотримання правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі.

Лише за перший день роботи "фантомних патрулів" було винесено понад 800 штрафів.

"За результатами їхньої роботи 31 серпня винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Це по Києву та Київській області", – ідеться в повідомленні.

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Найчастіше водіїв штрафували за перевищення швидкості.

У поліції зазначають, що це лише початок. Наразі на дорогах Києва та області працюють лише три "фантомні патрулі" – це кросовери Škoda Kodiaq сірого кольору. У майбутньому їхню кількість планують збільшити. Також відомо, що фантоми з’являться в інших областях України.

Фантомні патрулі – що відомо

"Фантоми" потрібні для підтримання та підвищення безпеки дорожнього руху. Вони також мають превентивний ефект. Автомобілі оснащені системами контролю швидкості, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху патруля, так і в нерухомому стані. Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерні знаки, після чого перевіряє отримані дані в базах.

Метадані з відповідною інформацією передаються до системи автоматичної фіксації, де опрацьовуються та використовуються для автоматичного формування постанови про адміністративне правопорушення. Більшість порушень швидкісного режиму фіксується автоматично, без зупинки автомобіля порушника.

Система може фіксувати перевищення швидкості як у попутному, так і в зустрічному напрямку. У неавтоматичному режимі порушення ПДР фіксуватимуться за допомогою двох відеокамер, встановлених на спецавтомобілі.

"Фантоми" на дорогах – головні новини

Поліцейські автомобілі-"фантоми" розпочали патрулювання на українських дорогах ще наприкінці січня 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії їхнє патрулювання було призупинено. За короткий період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв.

У серпні міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що "фантоми" повертають на дороги України. Раніше фахівці неодноразово звертали увагу на критичну ситуацію з аварійністю на дорогах. Лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП, у яких постраждали люди.

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