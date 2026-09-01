'За все підряд': стало відомо, в яких країнах найчастіше штрафують туристів

Найчастіше туристи просто не усвідомлюють, що порушують закон.

На тлі сплеску надмірного туризму в Європі найпопулярніші країни запроваджують все нові штрафи для туристів.

Сервіс Confused.com провів опитування серед британців і з'ясував, що майже чверть з них вважають, що могли порушити закон за кордоном, не усвідомлюючи цього, а ще 5% зізналися, що зробили це свідомо, пише Express.

Кожен сьомий респондент розповів, що був оштрафований під час відпочинку в Європі за різні проступки, а 6% порушників правил заявили, що були заарештовані.

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При цьому респонденти зізналися, що найчастіше отримували штрафи у Франції (32%), Іспанії (27%) та Італії (27%).

Водночас середня сума штрафів, накладених на опитаних британських туристів за кордоном, становила 160 фунтів стерлінгів (близько 186 євро або 9637 гривень).

При цьому найпоширенішою причиною штрафів стало забруднення навколишнього середовища сміттям та екологічні порушення (32% випадків). Ще 27% були оштрафовані за невідповідний одяг у релігійних або культурних місцях, а 23% були спіймані на фотографуванні в місцях, де це було заборонено.

Своєю чергу експерт з туристичного страхування з Confused.com Том Воган попередив мандрівників, що правила поведінки за кордоном можуть відрізнятися від того, що є прийнятним у їхній країні.

"Щороку тисячі британських громадян потребують консульської допомоги після арешту або затримання за кордоном, часто через порушення законів або культурних правил, про які вони могли не знати. Навіть такі прості речі, як фотографування, носіння невідповідного одягу в релігійному місці, перевезення ліків без необхідних документів або вживання алкоголю в недозволеному місці, можуть призвести до штрафів або навіть до більш серйозних наслідків у деяких країнах", – заявив він.

Наприклад, на Майорці туристи можуть зіткнутися з великими штрафами за пересування громадськими вулицями, магазинами чи ресторанами в купальнику або без сорочки: штрафи можуть сягати від 500 до 750 євро.

Проте, незважаючи на ризик, майже кожен п'ятий опитаний британець зізнався, що ніколи не вивчає перед поїздкою місцеві закони чи звичаї тієї країни, яку він відвідує.

Найдивніші штрафи для туристів у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у деяких регіонах Іспанії можна наразитися на штраф до 1500 євро за сушіння білизни на балконі.

Тим часом у Греції в багатьох місцях категорично заборонено носити туфлі на шпильках.

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