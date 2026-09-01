У Верховній Раді показали, як працюватимуть та голосуватимуть під час тривог (фото)

У новому місці зможе розміститися щонайменше 368 депутатів.

У Верховній Раді України презентували альтернативний формат та систему голосування під час повітряних тривог. Як передає кореспондент УНІАН, альтернативні місця для депутатів облаштовані у конференц-залі на -1 поверсі (укриття) та приміщеннях довкола неї.

У самій конференц-залі додано крісла, а в приміщеннях довкола - їх виставили рядами. Також у цих приміщеннях є екрани. Також передбачене і нове місце для роботи журналістів за виникнення такої потреби та переміщення депутатів.

Як зазначив під час цієї презентації голова ВР Руслан Стефанчук, дронові атаки по Україні та Києву посилилися. "Коли починається повітряна тривога, ми повинні перервати свою роботу і йти в укриття. Це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Верховна Рада має витрачати на свою конституційну діяльність", - сказав він.

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Так, підкреслив спікер, збільшення кількості атак може призвести до "паралічу діяльності українського парламенту". "Саме через це ми запропонуємо народним депутатам альтернативний варіант. Ви зараз знаходитеся в приміщенні, яке може бути використане як альтернативний варіант щодо діяльності Верховної Ради України", - сказав він.

Стефанчук розповів, що голосування руками за таких умов - не варіант, тож був розроблений альтернативний механізм. Це електронна система, яка дасть можливість депутатам працювати в укритті під час тривоги.

За його словами, облаштовано 368 місць для депутатів. Утім цю кількість можна і збільшити за потреби, адже депутатів у Раді станом на сьогодні 392.

Деталі про систему

Також керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний розповів, що ця система почала розроблятися з 2022 року. На неї не було витрачено додаткових бюджетних коштів.

"Як вона працюватиме: це картка для голосування, яка видається депутатам для голосування в залі… На цій системі використовується ця сама картка з QR-кодом. За допомогою QR-коду ви можете зайти в закриту мережу", - сказав він.

Журналістам надали можливість увійти в цю систему з телефонів та спробувати, зокрема, "голосувати" за законопроєкти. Це виявилося просто та зручно.

"Є два варіанти: хто не хоче з телефону, - ми готові видати планшети", - сказав Штучний про депутатів.

Атаки по Києву

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 вересня російські окупанти масовано атакували Київ та область ракетами та дронами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Повідомлялося про 8 загиблих та 5 постраждалих у Києві, з них 3 дітей.

Згодом президент Володимир Зеленський зауважив, що у Києві ударом по залізничному депо росіяни вбили сімох людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. В цілому загинули 12 людей, серед яких громадянин Індії. Ще десятки людей зазнали поранень унаслідок атаки.

очільник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що РФ буде "кошмарити" Київ "Шахедами" щонайменше до парлментських виборів, 18-20 вересня.

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