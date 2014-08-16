ЄС очікує, що треті країни утримаються від використання нових торгівельних можливостей у зв'язку з санкціями проти Росії

Про це йдеться у висновках ЄС, ухвалених за результатами позачергового засідання, яке відбулося у п’ятницю в Брюсселі.

«ЄС висловлює жаль щодо проголошення Російською Федерацією заходів, спрямованих на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції, виробленої в ЄС... З метою забезпечення єдності міжнародного співтовариства та підтримки міжнародного права, Європейський Союз очікує, що треті країни і країни-кандидати утримаються від заходів, які спрямовані на використання нових торгівельних можливостей», - зазначається у висновках.

Крім того, Рада ЄС відзначає, що підстави для введення обмежувальних заходів стосовно Російської Федерації залишаються в силі, і нагадує, що обмежувальні заходи, прийняті ЄС, були прямо пов`язані з порушенням Російською Федерацією міжнародного права через незаконну анексію Криму та дестабілізацію України.

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«Рада продовжує проводити моніторинг та оцінювати ці заходи, і, як і раніше, готова розглянути питання про подальші кроки, якщо цього буде вимагати ситуація», - констатується у висновках.