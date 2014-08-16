Джемілєв: Путін пропонує зустрітися, тримаючи мого сина в заручниках
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв каже, що президент РФ Володимир Путін пропонує зустріч, шантажуючи його долею сина.
Про це Джемілєв, якому Росія заборонила в'їзд до Криму на п'ять років, заявив в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, від представників президента Росії надходять пропозиції зустрітися з Володимиром Путіним.
Вони натякають, що у залежності від результатів розмови утримуваний під арештом в анексованому Криму син Джемілєва буде звільнений, а лідерові кримських татар відкриють дорогу до Криму.
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На думку Джемілєва, його сина тримають у заручниках, щоб отримати потрібну їм відповідь.
Лідер кримськотатарського народу переконаний, що окупація Криму не протягне більше п’яти років, і він зможе повернутися на батьківщину.
"Вони дуже великі оптимісти, якщо думають, що протримаються п’ять років. Я думаю, цей термін буде коротшим. Щоправда, ніхто зараз не може сказати, скільки місяців чи скільки років, але однозначно окупація закінчиться і Крим повернеться до складу України", - каже Джемілєв.
"Але тепер вже все буде по-іншому. І ми матимемо змогу повернутися на Батьківщину абсолютно законно і всі понесуть відповідальність за те, що зробили з громадянами України на їх землі", – заявив Джемілєв.