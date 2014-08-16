Джемілєв: Путін пропонує зустрітися, тримаючи мого сина в заручниках

Про це Джемілєв, якому Росія заборонила в'їзд до Криму на п'ять років, заявив в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, від представників президента Росії надходять пропозиції зустрітися з Володимиром Путіним.

Вони натякають, що у залежності від результатів розмови утримуваний під арештом в анексованому Криму син Джемілєва буде звільнений, а лідерові кримських татар відкриють дорогу до Криму.

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На думку Джемілєва, його сина тримають у заручниках, щоб отримати потрібну їм відповідь.

Лідер кримськотатарського народу переконаний, що окупація Криму не протягне більше п’яти років, і він зможе повернутися на батьківщину.

"Вони дуже великі оптимісти, якщо думають, що протримаються п’ять років. Я думаю, цей термін буде коротшим. Щоправда, ніхто зараз не може сказати, скільки місяців чи скільки років, але однозначно окупація закінчиться і Крим повернеться до складу України", - каже Джемілєв.

"Але тепер вже все буде по-іншому. І ми матимемо змогу повернутися на Батьківщину абсолютно законно і всі понесуть відповідальність за те, що зробили з громадянами України на їх землі", – заявив Джемілєв.