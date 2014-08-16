СБУ викрила конвертаційний центр з відмивання російського тіньового капіталу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових оборудок у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій з управління російським капіталом.

«Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автомобілями вивозилися до Росії», - говориться в повідомленні.

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Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві, Дніпропетровську та Кіровограді.

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Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.

Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.

Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.