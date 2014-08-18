Штайнмайєр заявив про "невелике зближення" між сторонами переговорів в Берліні

Про це він заявив після п'ятигодинної зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Росії, України та Франції, пише Spiegel.

"Я думаю, і я сподіваюся, що ми добилися прогресу в деяких точках" - зазначив міністр.

Результати перговорів тепер будуть обговорюватися з главами держав та урядів, сказав міністр закордонних справ Німеччини.

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В понеділок або у вівторок, буде визначено формат подальших переговорів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров покинув місце переговорів без жодного слова.

Глава українського МЗС Павло Клімкін в соцмережі Твіттер написав, що п'ятигодинна зустріч була надважкою і дав зрозуміти, що на переговорах не досягнуто позитивного результату.