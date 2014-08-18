Штайнмайєр заявив про "невелике зближення" між сторонами переговорів в Берліні
Глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що після складних перемовин у Берліні про шляхи врегулювання ситуації на Сході України досягнуто невеликого зближення між сторонами.
Про це він заявив після п'ятигодинної зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Росії, України та Франції, пише Spiegel.
"Я думаю, і я сподіваюся, що ми добилися прогресу в деяких точках" - зазначив міністр.
Результати перговорів тепер будуть обговорюватися з главами держав та урядів, сказав міністр закордонних справ Німеччини.
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В понеділок або у вівторок, буде визначено формат подальших переговорів.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров покинув місце переговорів без жодного слова.
Глава українського МЗС Павло Клімкін в соцмережі Твіттер написав, що п'ятигодинна зустріч була надважкою і дав зрозуміти, що на переговорах не досягнуто позитивного результату.