Німеччина не виключає прямого збройного конфлікту України та Росії

Як передає РАР, про це німецький міністр заявив після переговорів з главами МЗС України, Франції та Росії у неділю.

"Може бути ще гірше", - сказав він, коментуючи останні повідомлення з України.

Читайте такожМіж словами і вчинками російської влади "прірва" - МЗС Німеччини

Він наголосив, що безпосередній збройний конфлікт між Україною та Росією треба уникнути "будь-якою ціною".

Штайнмаєр назвав трагічним те, що попередні домовленості сторін досягнуті у Женеві у квітні та Берліні у липні цього року не привели до припинення бойових дій.

Німецький міністр назвав "складними" переговорами, які відбулися вчора у Німеччині, але закликав використати готовність сторін до розмов, аби припинити кровопролиття. За його словами, не використання такої можливості було би "безвідповідальним".

"Це була складна розмова, але сподіваюся, що в деяких справах ми досягнули прогресу", - сказав Штайнмаєр.

Агентство зауважило, що німецький міністр ще перед початком переговорів назвав найголовнішим питанням, яке мало обговорюватися, це припинення бойових дій, а також подальше недопущення поставок зброї та бойовиків через неконтрольовані української владою ділянки кордону з Росією.