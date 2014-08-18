Німеччина не виключає прямого збройного конфлікту України та Росії
Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр не виключає можливості прямого збройного конфлікту між Україною та Росією та закликає усі сторони докласти максимум зусиль для того, аби цього уникнути.
Як передає РАР, про це німецький міністр заявив після переговорів з главами МЗС України, Франції та Росії у неділю.
"Може бути ще гірше", - сказав він, коментуючи останні повідомлення з України.
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Він наголосив, що безпосередній збройний конфлікт між Україною та Росією треба уникнути "будь-якою ціною".
Штайнмаєр назвав трагічним те, що попередні домовленості сторін досягнуті у Женеві у квітні та Берліні у липні цього року не привели до припинення бойових дій.
Німецький міністр назвав "складними" переговорами, які відбулися вчора у Німеччині, але закликав використати готовність сторін до розмов, аби припинити кровопролиття. За його словами, не використання такої можливості було би "безвідповідальним".
"Це була складна розмова, але сподіваюся, що в деяких справах ми досягнули прогресу", - сказав Штайнмаєр.
Агентство зауважило, що німецький міністр ще перед початком переговорів назвав найголовнішим питанням, яке мало обговорюватися, це припинення бойових дій, а також подальше недопущення поставок зброї та бойовиків через неконтрольовані української владою ділянки кордону з Росією.