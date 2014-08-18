Бойовики не гарантують безпеку руху російської колони з гуманітаркою - РНБО
Терористи на Донбасі не надали гарантії безпеки руху колони з російським гуманітарним вантажем, тому сьогодні станом на 11:00 прикордонно-митне оформлення вантажу не проводились.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Станом на 11 ранку у зв’язку з відсутністю погодження питань гарантій безпеки руху колони з гуманітарним вантажем з боку терористичних організацій з представниками Червоного Хреста, прикордонно-митне оформлення вантажу не проводились», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє гуманітарну допомогу «південному сходу України». Нагадаємо, що в деяких районах Донецької і Луганської області продовжується антитерористична операція проти бойовиків, яких підтримує Росія.
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