Бойовики не гарантують безпеку руху російської колони з гуманітаркою - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Станом на 11 ранку у зв’язку з відсутністю погодження питань гарантій безпеки руху колони з гуманітарним вантажем з боку терористичних організацій з представниками Червоного Хреста, прикордонно-митне оформлення вантажу не проводились», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє гуманітарну допомогу «південному сходу України». Нагадаємо, що в деяких районах Донецької і Луганської області продовжується антитерористична операція проти бойовиків, яких підтримує Росія.

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