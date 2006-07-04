Рибачук прогнозує розблокування роботи парламенту

Перерву у засіданні круглого столу лідерів парламентських фракцій за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА зроблено для внесення редакційних правок у фінальний меморандум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.

«Зараз взяли паузу для того, щоб зробити редакційні правки», - сказав він.

О.РИБАЧУК зазначив, що на засіданні панувала атмосфера взаєморозуміння. «Є відчуття, що завтра буде розблоковано роботу парламенту», - сказав він.

Глава Секретаріату Президента також повідомив, що в ході першого раунду було обговорено всі 12 пунктів ультиматуму Партії регіонів, і під час перерви лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ планує провести засідання політради, на якому затвердити напрацьований проект меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, після майже тригодинного засідання круглого столу за участю Президента України в його роботі оголошено перерву до 18-ї години.