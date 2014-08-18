Будь-які контакти є важливим, якщо вони результативні - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Я маю сумнів, що нормандський формат (лідери України, Росії, ФРН та Франції - УНІАН) зустрінеться в контексті взаємодії з митним союзом», - сказав Клімкін.

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Він зазначив, що будь-які контакти є важливими, як на рівні міністрів закордонних справ, так і на найвищому державному рівні, якщо вони є результативними, ведуть до деескалації ситуації і якщо для цього є політична воля всіх сторін.

«Рішення про дати, зміст і порядок денний цих контактів має прийматися главами держав», - додав Клімкін.