Будь-які контакти є важливим, якщо вони результативні - Клімкін
23:18, 18 серпня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін має сумніви щодо можливості обговорення ризиків стосовно України і Митного союзу в рамках нормандського формату.
Будь-які контакти є важливим, якщо вони є результативними / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
«Я маю сумнів, що нормандський формат (лідери України, Росії, ФРН та Франції - УНІАН) зустрінеться в контексті взаємодії з митним союзом», - сказав Клімкін.
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Він зазначив, що будь-які контакти є важливими, як на рівні міністрів закордонних справ, так і на найвищому державному рівні, якщо вони є результативними, ведуть до деескалації ситуації і якщо для цього є політична воля всіх сторін.
«Рішення про дати, зміст і порядок денний цих контактів має прийматися главами держав», - додав Клімкін.
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