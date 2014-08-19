Дзвінки про мінування надходять із Росії та через Скайп - Геращенко

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це діяння (дзвінки про мінування об'єктів, - Ред.) кримінально карається. Міліція за кожним таким випадком заводить кримінальну справу. Бувають розумники, які дзвонять через "Скайп", зокрема з сусідньої держави. Це можуть бути цілеспрямовані дії, щоб нервувати суспільство, або помста роботодавцю. Ми розцінюємо це як протиправні дії недружньої держави", - зазначив Геращенко.

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За 7 місяців 2014 року до столичної міліції надійшло понад 230 анонімних повідомлень про замінування різноманітних об’єктів у Києві. Останнім часом почастішали випадки "мінування" вокзалів, торгівельних центрів, а також станції метро у Києві.