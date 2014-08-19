Комбат "Донбасу": Силовики контролюють дві третини Іловайська, бойовики тікають з міста

Про це він повідомив в соцмережі.

За його словами, вчора батальйон "Донбас", окрема рота батальйону "Днепр", 2-й взвод батальйону "Азов" вели важкі бої на підступах до міста, але змогли закріпитися на підступах до міста.Читайте такожВ центрі Іловайська встановили синьо-жовтий прапор - батальйон "Донбас"

"Свою справу зробили на відмінно. Ударні частини батальйону "Донбас", змітаючи блокпости терористів, увійшли в місто з декількох напрямків, і до 19:00 взяли під контроль східну частину міста. Судячи з відчайдушного драпу з міста прихильників "русского мира", робити охоплення і рейди ми вже навчилися", - написав комбат.

На ніч сили АТО закріпилися в місті і організували харчування та психологічну допомогу жителям, які перебували в підвалах адміністративних будівель, бомбосховищах.Читайте такожСили АТО зачищають від бойовиків Ясинувату і блокують Іловайськ - Тимчук

"Щоб закріпити успіх, було прийнято рішення не бути вночі статичною мішенню і організувати нічну зачистку.За ніч було знищено три блокпоста і чотири вогневі точки противника. Не допоміг сепаратистам навіть обстріл "Градами" "Донбасу" в самому місті, який провели терористи прямо з території Донецька. Також було блоковано рух колони, яка повинна була прийти на допомогу терористам. До 5 ранку під контролем було близько 2/3 міста, місто повністю оточено. Просимо мешканців не виходити з укриття, спробуємо закінчити все швидше. Зведена рота БМП ВСУ також не змогла пробитися в місто, але до ранку бронетехніку завели в місто, тепер вони разом з нами. Слава Україні!", - повідомив Семенченко.

Він підкреслив, що втрат серед бійців батальйону "Донбас" немає, легкопоранені відмовилися бути госпіталізовані і знаходяться в строю.