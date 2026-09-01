Росіяни масовано атакували Київ і Бориспіль: багато загиблих та постраждалих

У Борисполі пошкоджена багатоповерхівка та підприємство.

Вночі росіяни масовано атакували Київ та Київщину ракетами і дронами. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування, є загиблі та багато постраждалих.

За даними Київської міської держадміністрації, через ворожу атаку на столицю загинули троє людей, також ще п’ятеро постраждали.

Також спочатку повідомлялося про загоряння житлового будинку у Дніпровському районі, однак ця інформація не підтвердилася.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщина цієї ночі теж перебувала під масованою ракетною та дроновою атакою, ворог бив по цивільних об’єктах та житлових будинках.

Так, у Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Із будинку евакуювали 48 людей, відомо про 8 постраждалих, серед них – дитина.

Крім того, на парковці поруч загорілися автомобілі.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. Відомо про одного загиблого, ще одна людина травмована.

Атаки на Київ - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві та області можуть змінити режим комендантської години з метою забезпечення роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

Також у вересні місто Київ та Київська область можуть отримати від уряду статус прифронтових. Як пояснив депутат Руслан Горбенко, це передбачає низку пільг для громадян - це стосується страхування військових ризиків, бронювання, оплати для працівників, які задіяні у комунальній сфері. Йдеться про такі ж пільги, як і в інших прифронтових громадах. Наприклад, у Харківській чи Сумській області.

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