На Донеччині з автомобіля бойовиків вилучили 30 кг вибухівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Дружківська міліція запобігла здійсненню, можливо, кількох терористичних актів. Під час знешкодження автомобіля бойовиків, який був припаркований на одній із заправок міста Дружківка, було вилучено велику кількість патронів, кулемет, кулеметні стрічки, велику кількість гранат, а також дуже велика кількість вибухівки – 30 кг у тротиловому еквіваленті", - повідомив Шкіряк

Читайте такожВ Донецькій області спецпідрозділи МВС запобігли терактуЗа його словами, за допомогою такої кількості вибухівки можна було підірвати залізничний міст, кілька автомобільних мостів, кілька великих житлових будівель, ринків, адмінбудівель.