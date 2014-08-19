Посол США у НАТО вважає, що поставки зброї бойовикам "вписуються в модель поведінки Росії"

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це посол сказав журналістам.

На запитання, чи володіють США підтвердженням повідомлень про перетин 14 серпня українського кордону російською бронетехнікою, Лут відповів: „У нас немає беззаперечної інформації щодо кількості авто, які перетнули кордон у цьому конкретному пункті у цей саме день. Але що кристально чітко, що місяцями триває модель просочування (через український кордон з Росії) важкої зброї, включаючи танки, обслуговуючий персонал, сучасні системи, такі як SN-11, якою був збитий МН17, - це все вкладається у цю модель”.

Читайте такожУ НАТО вважають можливим повторення Росією «українського сценарію» в інших країнах Американський посол наголосив: „Ще немає задимленого пістолета, щоб сказати, що так, Білий дім і Пентагон підтверджують заяву генсека НАТО Расмуссена”, в якій він підтвердив вторгнення саме у цьому випадку. „Але існуюча модель така, що від неї не можна втекти. У мене немає доказів, що це сталося, але це вкладається у модель, яка не викликає запитань. Ми всі бачили це, це було в новинах, лідери сепаратистів це визнають і навіть цим пишаються”, - додав Лут.

На запитання, чи може НАТО втрутитися у ситуацію в разі російської інтервенції, американський дипломат відповів, що відправний пункт у цьому питанні те, що Україна – партнер, але не союзник Альянсу. „Захищати союзника – це обов’язок, зобов’язання. Це стаття п’ята, про це наш договір. І це буде відправним пунктом дискусії Ради (Північноатлантичної ради на саміті НАТО) щодо підтримки України”, - сказав Лут.