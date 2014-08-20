Україна заборонила мовлення 14 російських каналів
Україна заборонила ретрансляцію на своїй території уже 14 російських телеканалів. За їхнім відключенням відтепер стежитиме МВС.
За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про виконання заборони на мовлення російських телеканалів, які ведуть пропаганду війни і насильства в Україні.
«У рамках цього наказу, територіальні підрозділи МВС аж до дільничних міліціонерів повинні будуть сприяти Нацраді у виявленні кабельних операторів, які не виконують рішення Нацради про припинення трансляції на території України 14 заборонених в установленому законом порядку російських телеканалів», – написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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За словами Геращенка, ті оператори, які порушуватимуть рішення Нацради, будуть притягнуті до відповідальності згідно з українським законодавством.
Також територіальні підрозділи МВС будуть моніторити трансляцію заборонених російських телеканалів у внутрішніх кабельних мережах громадських будівель усіх форм власності: школах, лікарнях, готелях, будинках відпочинку.
"МВС закликає директорів державних та комунальних установ, а також власників готелів, санаторіїв і будинків відпочинку в добровільному порядку, не чекаючи візиту працівників правоохоронних органів, відключити мовлення в своїх внутрішніх мережах заборонених в установленому законом порядку російських телеканалів", - написав Геращенко.
Перелік заборонених каналів:
1. Первый канал. Всемирная сеть
2. РТР-Планета
3. Россия 24
4. НТВ-Мир
5. ТVCI (ТВ Центр)
6. Россия 1
7. НТВ
8. ТНТ
9. Петербург 5
10. Звезда
11. РЕН-ТВ
12. Life News
13. Russia Today
14. РБК-ТВ