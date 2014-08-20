Терористи з "Градів" обстріляли селище Оленівка на Донеччині - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують обстрілювати мирних мешканців на тимчасово підконтрольних їм територіях», - зазначив він.

Читайте такожЗа добу в Донецькій області загинули 34 мирних жителіЛисенко зауважив, що «з установок «Град», переданих з Росії, вони зробили 8 залпів по селищу Оленівка Донецької області. Вибухами зруйновано кілька будинків і господарських споруд».