Бойовики обстріляли селище шахти "Трудовська" в Донецьку, є постраждалі

За попередніми даними, є руйнування житлових будинків і постраждалі серед мирного населення, повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Зазначається, що інформація уточнюється.

Близько 11.00 знову було знеструмлено Верхньокальміуську фільтрувальну станцію. О 12.00 енергопостачання станції було знову відновлено. Ведуться роботи з відновлення водоподачі в Донецьку. Для наповнення мереж водопостачання й вирівнювання гідравлічного режиму міста необхідно дві доби. Орієнтовно вода почне надходити до будинків дончан уже до вечора 21 серпня.

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