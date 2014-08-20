Бойовики обстріляли селище шахти "Трудовська" в Донецьку, є постраждалі

15:51, 20 серпня 2014
Політика
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У першій половині дня артобстрілу зазнало селище шахти Трудовська в Петровському районі Донецька.

donbass-info.com

За попередніми даними, є руйнування житлових будинків і постраждалі серед мирного населення, повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Зазначається, що інформація уточнюється.

Близько 11.00 знову було знеструмлено Верхньокальміуську фільтрувальну станцію. О 12.00 енергопостачання станції було знову відновлено. Ведуться роботи з відновлення водоподачі в Донецьку. Для наповнення мереж водопостачання й вирівнювання гідравлічного режиму міста необхідно дві доби. Орієнтовно вода почне надходити до будинків дончан уже до вечора 21 серпня.

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