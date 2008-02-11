Кому потрібні дострокові вибори: Богословська назвала прізвище

Зараз дострокові парламентські вибори необхідні Прем`єр-міністрові Юлії Тимошенко і очолюваному нею блоку. Таку думку висловила народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська в інтерв`ю радіо "Свобода".

"Вона (Ю.Тимошенко. – ред.) на них набере ще кілька відсотків голосів, і вони дозволять їй піти в опозицію, оскільки ці вибори, щоб набрати голоси, вона вимушена буде йти в жорсткій конфронтації з Президентом Ющенком", - пояснила парламентар. "Вона не витримає довго дистанцію, щоб піти на вершині своєї електоральної підтримки до президентських виборів", - переконана політик.

На думку І.Богословської, Ю.Тимошенко знову не справляється з посадою Прем`єр-міністра. "Знову, як тільки з`являється Тимошенко у владі виконавчій, знову йде криза за кризою", - підкреслила депутат.

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