СБУ затримала двох шпигунів "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що З. був завербований представником «ДНР» - бойовиком з позивним «14».

За його завданням затриманий здійснював збір і передачу розвідувальної інформації щодо підрозділів Збройних сил України, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Першочергові зусилля вказана особа спрямовувала на фіксацію переміщень військових літаків та гелікоптерів, які дислокувалися на Чугуївському військовому аеродромі Харківської області. При цьому із задіянням З. представники «ДНР» планували вчинити диверсію на складі паливно-мастильних матеріалів, розташованому на території аеродрому.

Читайте такожСуд заарештував 14 членів терористичної організації "ДНР"Ч. за завданням представників бойового крила «ДНР» здійснювала цілеспрямований збір та передачу терористам деталізованих даних про місця дислокації блокпостів, вогневих точок, а також важкої бронетехніки підрозділів ЗСУ під Маріуполем та Волновахою Донецької області.

Вживаються подальші контррозвідувальні заходи для встановлення зв’язків затриманих.