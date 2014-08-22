Ще 90 вантажівок гумконвою РФ їдуть у бік українського кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Як щойно стало відомо, у бік українського кордону розпочався рух ще 90 вантажівок, до яких російської стороною не були допущені українські прикордонники і митники, ані представники Міжнародного комітету Червоного хреста», - підкреслив він.

«Українська сторона виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо готовності та оформлення російського гуманітарного вантажу у повній взаємодії з МККХ», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії сьогодні, 22 серпня, оголосило, що Росія ухвалила рішення відправити російський "гуманітарний конвой" до Луганська.

Таке рішення про початок руху автоколони було ухвалене російською владою без узгодження з владою України і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Після цього ЗМІ повідомили, що перші вантажівки російської «гуманітарної колони» в'їхали до України і прямують у бік Луганська.

Читайте такожРФ має домовитись із терористами про безпеку гуманітарного конвою - Держдеп СШАЗокрема, вантажівки з російської автоколони проїжджають через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав це прямим військовим вторгненням Росії на територію України.

“Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”, - підкреслив голова Служби безпеки.

Читайте такожЧервоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогуНаливайченко зазначив, що перетнули кордон з Україною вже 34 вантажні автомобілі, а ще понад 200 машин з військовим персоналом в якості водіїв стоїть безпосередньо на кордоні.

Довідка УНІАН. Колона з 280 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу вирушила до України з Підмосков'я 12 серпня. Вантажівки прибули до кордону з Україною 14 серпня.

Українські прикордонники і митники вдень 21 серпня почали прикордонно-митне оформлення російського гуманітарного вантажу в пункті пропуску “Донецьк” (РФ).