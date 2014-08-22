Рада Безпеки ООН скликає закрите засідання щодо України

Про це сказано на сайті Ради.

Згідно з повідомленням, РБ ООН проведе консультації в закритому режимі сьогодні о 15:00 (22:00 за Києвом).

Читайте також21-24 серпня Україну відвідає заступник генсека ООН з гуманітарних питаньЗокрема, в порядку денному - розгляд листа від постійного представника України в ООН від 28 лютого та "інші питання".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною і Міжнародним комітетом Червоного Хреста відправила колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Всі 280 вантажівок «гуманітарного конвою» вже перетнули кордон України.

Український МЗС заявив про незаконність входження російського гуманітарного конвою в Україну, а голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко назвав це прямим вторгненням РФ.

Також, зокрема, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Рада безпеки ООН повинна засудити вторгнення російського “гуманітарного конвою” в Україну.

«Сьогоднішній акт агресії, здійснений Росією, є серйозним порушенням міжнародного права», - заявив Лінкявічюс, наголосивши, що він «має бути засуджений Радою безпеки ООН».