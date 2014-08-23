ЄС назвав терактом вбивство почесного консула Литви у Луганську

Відповідна заява речника Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон розповсюджена у суботу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Ми були приголомшені і засмучені викраденням і звірячим вбивством Миколи Зеленця, почесного консула Литви, незаконними збройними формуваннями у Луганську. Ми рішуче засуджуємо цей терористичний акт і передаємо наші щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться у заяві.

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У цьому зв'язку в ЄС вимагають, щоб відповідальні за злочин були притягнуті до відповідальності та постали перед судом.

"Трагічна смерть Миколи Зеленця збільшує загальні втрати у Східній Україні. Це зайвий раз свідчить про нагальну необхідність негайно покласти край насильству і необхідність вжити заходів для де-ескалації кризи. Тепер більш, ніж коли-небудь має бути знайдено політичне збалансоване рішення, щоб в майбутньому уникнути безглуздої загибелі людей", - йдеться у заяві.

З цією метою ЄС також закликав Росію негайно припинити дії з дестабілізації України і приєднатися до зусиль з відновлення миру і безпеки в Україні.