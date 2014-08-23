Впродовж доби сили АТО 27 разів вступали у бій з терористами
13:25, 23 серпня 2014Політика
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Впродовж доби сили АТО 27 разів вступали у вогневий контакт з терористами.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, зокрема точилися бої у районі Савур-Могили, населених пунктів Петровське, Вергунський Роз’їзд, Благодатне, Мар’їнка, Весела Тарасівка, Красна Поляна, Черевківка, Василівка, Кутейникове, Трудовське, Челюскінець, Маломиколаївка, Авдіївка, Кринична.
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Як зазначив Лисенко, у РНБО наразі немає зведеної інформації щодо точної кількості потерпілих внаслідок збройного протистояння за останню добу.
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