Впродовж доби сили АТО 27 разів вступали у бій з терористами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема точилися бої у районі Савур-Могили, населених пунктів Петровське, Вергунський Роз’їзд, Благодатне, Мар’їнка, Весела Тарасівка, Красна Поляна, Черевківка, Василівка, Кутейникове, Трудовське, Челюскінець, Маломиколаївка, Авдіївка, Кринична.

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Як зазначив Лисенко, у РНБО наразі немає зведеної інформації щодо точної кількості потерпілих внаслідок збройного протистояння за останню добу.