Росія пообіцяла не відключати Україні газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відзначивши, що таку заяву вчора зробив перший віце-прем`єр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ.

Вона відзначила, що за вихідні було проведено ряд переговорів з російською стороною з газових питань.

«Переговори, які проходили, зокрема, і в телефонному режимі, у тому числі і через наших представників, за суботу і неділю привели до того, що російська сторона вустами першого віце-прем`єр-міністра ІВАНОВА повідомила, що вже газ Україні відключати не будуть. Тобто, це дуже приємна новина в тому плані, що ми сьогодні вже можемо заспокоїти Україну, що ніякого відключення газу не буде – немає за що. У нас немає ніяких контрактів з Росією або з «РосУкрЕнерго», і жодної краплі газу ми не взяли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що з середини тижня делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з головою правління компанії Олегом ДУБИНОЮ веде переговори в Москві з РАТ «Газпром», де намагається довести, що Україна в січні «не взяла жодної краплі російського газу і жодної краплі з транзиту також не взяла».

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з постачання газу до України сягає вже 1,5 млрд. дол.

«Газпром» поінформував Європейську комісію про ситуацію з постачаннями газу до України, через яку російський газ транзитом поставляється до країн Європи.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.

Разом з тим, офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ сьогодні заявив: "Ми даємо (Україні) на врегулювання ситуації із заборгованістю (за газ) термін до понеділка. Якщо питання не буде врегульовано, з 10.00 за московським часом вівторка, 12 лютого, російський газ надходити до України не буде".

Переговори, що пройшли в Москві у п`ятницю між "Газпромом" і "Нафтогазом України", закінчились безрезультатно.